Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы турнира UFC Fight Night 257

Стали известны лучшие выступления турнира UFC Fight Night 257
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, какие выступления были признаны лучшими на турнире Fight Night 257, который прошёл сегодня, 23 августа, в Шанхае, Китай.

Бонус в $ 50 тыс. за свои выступления в Шанхае получили следующие атлеты — Джонни Уокер, Уран Сатыбалдиев, Кайл Докос и Чарльз Джонсон.

Уокер в главном бою вечера победил китайца Миньяна Чжана техническим нокаутом во втором раунде после серии лоу-киков в голеностоп с дальнейшим добиванием; Сатыбалдиев в первом раунде провёл удушающий на Дияре Нургожое; Докос нокаутировал в первом раунде Мишеля Перейру, а Джонсон — во втором раунде Лонира Кавану.

Материалы по теме
UFC Шанхай: Павлович забрал важнейшую победу! Десантник был прекрасен. LIVE
Live
UFC Шанхай: Павлович забрал важнейшую победу! Десантник был прекрасен. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android