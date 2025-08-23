Стали известны лучшие выступления турнира UFC Fight Night 257

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, какие выступления были признаны лучшими на турнире Fight Night 257, который прошёл сегодня, 23 августа, в Шанхае, Китай.

Бонус в $ 50 тыс. за свои выступления в Шанхае получили следующие атлеты — Джонни Уокер, Уран Сатыбалдиев, Кайл Докос и Чарльз Джонсон.

Уокер в главном бою вечера победил китайца Миньяна Чжана техническим нокаутом во втором раунде после серии лоу-киков в голеностоп с дальнейшим добиванием; Сатыбалдиев в первом раунде провёл удушающий на Дияре Нургожое; Докос нокаутировал в первом раунде Мишеля Перейру, а Джонсон — во втором раунде Лонира Кавану.