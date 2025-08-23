Скидки
«Может, получится супербой». Махачев заявил об интересе к поединку против Илии Топурии

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выразил заинтересованность в поединке против 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Есть с Топурией какая-то интрига. Мне самому интересен этот бой. Может, получится сделать какой-то суперпоединок», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

