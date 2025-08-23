Махачев раскрыл, в чём для него заключается сложность в поединке против Делла Маддалены

33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, в чём для него заключается сложность в поединке против действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг австралийца Джека Делла Маддалены.

— Хабиб сказал, что это будет очень сложный бой для тебя.

— Знаешь, как происходит? Если бы Чимаев дал поработать дю Плесси, это был бы конкурентный бой. Так же у меня. Если дать Делла Маддалене работать в стойке, он может показать хороший бой. Но не секрет — я собираюсь его переводить, контролировать, заставлять уставать, навязывать свой стиль.

Почему Хабиб так говорит? Потому что для нас это новый шаг, новый вес. Мы так не делали раньше — чтобы вверх по весу переходить. Это другая подготовка, другие спарринг-партнёры. Многое приходится менять сейчас, — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.