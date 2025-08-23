Скидки
Павлович обратился к фанатам после победы в UFC, опубликовав фото с флагом России

Павлович обратился к фанатам после победы в UFC, опубликовав фото с флагом России


Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович обратился к болельщикам после того, как одержал победу единогласным решением судей в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой. Их бой состоялся сегодня, 23 августа, в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Друзья, спасибо всем, кто болел и переживал за меня», — подписал Павлович фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Павловича

Для Сергея победа над Кортес-Акостой стала второй подряд. Ранее, 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250, Сергей разделил октагон с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского атлета единогласным решением судей.


