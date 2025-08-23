Скидки
Алджамейн Стерлинг заявил, что готов подраться с Волкановски за титул

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести поединок с действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«Я перешёл в полулёгкий вес. И сейчас мне удалось сделать своё дело в бою против действительно крутого парня, который раньше боролся за титул. Респект Волкановски за то, какой он жёсткий мужик. Буду рад возможности сразиться с ним за пояс», — сказал Стерлинг в интервью после боя.

Напомним, сегодня, 23 августа, на турнире UFC Fight Night 257, который состоялся в Шанхае (Китай), Стерлинг победил единогласным решением судей соотечественника Брайана Ортегу по итогам пяти раундов.

