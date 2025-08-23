«Через год буду в UFC — и поговорим». Усман Нурмагомедов — о возможном бое с Топурией

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался насчёт потенциального поединка с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Не хочу забегать за спину. Мне сначала предстоит подраться с Полом Хьюзом в Дубае и доказать всем, что последний бой был не самым лучшим моим выступлением. Я собираюсь исправить это 3 октября. А насчёт Топурии, думаю, мы доберёмся туда, может быть, к концу следующего года или через год, и тогда уже поговорим, если он ещё там будет. Потому что, когда человек добивается таких высот, ему лучше вовремя уйти», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.