«С нетерпением жду этого дня». Пимблетт рассказал, о чём мечтает

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что ждёт момента, когда ему больше не придётся соблюдать диету, чтобы укладываться в лимит категории до 70 кг.

«Я с нетерпением жду того дня, когда мне не придётся сидеть на диете или думать о весе, мучить себя весогонкой. По крайней мере тогда, я смогу выступать в полутяжёлом весе», — приводит слова Пимблетта издание Marca.

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и занимает седьмое место в топе лёгкого веса.

