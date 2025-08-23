Майкл Чендлер назвал бойца UFC, у которого есть наибольшие шансы побить Илию Топурию

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер назвал бойца UFC, у которого есть наибольшие шансы побить 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Я бы отдал предпочтение Джастину. Просто из-за того, насколько впечатляющей была его карьера и в данный момент Гэтжи, кажется, вернулся в оптимальную форму. Верю, что [в поединке против Топурии] он будет драться тактически грамотно. У него больше всего шансов на успех», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.