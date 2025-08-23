Волкановски ответил, кто станет его следующим соперником. Это не Евлоев

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил уверенность, что его следующим соперником должен стать непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг англичанин Лерон Мёрфи.

«Лерон одержал победу мощным нокаутом. Лучше [способа выиграть поединок] не придумаешь. Кто, как мне кажется достоин драться со мной следующим? Думаю, что это Лерон Мёрфи», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC 319 английский боец победил нокаутом в первом раунде дебютанта лиги американца Аарона Пико. Таким образом, Мёрфи продлил свою серию побед до 10.