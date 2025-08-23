Скидки
Непобеждённый Вёрджил Ортис объяснил, почему отказался драться с Бахрамом Муртазалиевым

27-летний непобеждённый временный чемпион WBC в первом среднем весе американец Вёрджил Ортис объяснил, почему принял решение отказаться от поединка с обладателем титула IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым, не имеющего поражений на профессиональном ринге.

«Я довольно крупный парень. Всякий раз, когда встречаюсь с кем-то, мне говорят: «Не могу поверить, что ты такой большой». Не верю, что такое правило IBF [о повторном взвешивании в день боя] будет на моей стороне. Это путь к катастрофе. А я хочу сохранить все свои шансы на победу в поединке. Откажитесь от этого правила, после чего брошу вызов Бахраму», — приводит слова Ортиса портал BoxingScene.

