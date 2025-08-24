Скидки
Легендарный Сэмми Схилт назвал самого жёсткого бойца ММА, с которым дрался. Он из России

Четырёхкратный победитель мирового Гран-при лиги К-1 по кикбосингу в абсолютном весе, а также чемпион Glory в супертяжёлом весе и бывший боец UFC нидерландец Сэмми Схилт признал, что самым жёстким бойцом ММА, с которым ему приходилось драться, был легендарный россиянин Фёдор Емельяненко. Их бой состоялся 23 июня 2002 года на турнире Pride 21 и завершился победой Последнего императора единогласным решением судей. Для Фёдора это был дебютный поединок в японском промоушене.

«Самым жёстким парнем из ММА, с которым мне приходилось драться, был Фёдор Емельяненко. Он был очень, очень жёстким бойцом. Я нанёс ему некоторый урон. В то время он ещё дрался в Rings. Думаю, что бой со мной стал для него первым в Pride. Это был действительно тяжёлый поединок.

Фёдор был безэмоционален. Знаете, я тоже всегда хотел быть таким — не показывать свои чувства в бою и просто быть спокойным. У Фёдора было это. Помню, что мне не удалось по-настоящему ударить его. после чего он сразу сблизился.

Потом, мы перешли в партер. Признаюсь, этот аспект был не лучшим в моей игре, как и защита от тейкдаунов. Хотя в партере Фёдору не удалось нанести мне серьёзного урона… Насколько помню, наш бой завершился решением судей. Это точно не был нокаут, ему не удалось добиться этого. Но я помню, что Фёдор был жёстким бойцом», — приводит слова Схилта портал Bloody Elbow.

Фёдор Емельяненко сообщил, что Анатолий Токов покинул команду Fedor Team
