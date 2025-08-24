Мурат Гассиев — Джереми Милтон: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00

В ночь с 23 на 24 августа в Майами (США) на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» пройдёт вечер профессионального бокса. В его программе в категории первого тяжёлого веса российско-армянский боксёр Мурат Гассиев встретится на ринге с американцем Джереми Милтоном.

В России в прямом эфире все турниры IBA.PRO транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало боя назначено на 6:00 мск.

В октябре 2024 года Гассиев провёл бой в Ереване и нокаутировал датского боксёра Кема Юнгквиста на турнире «Ночь чемпионов IBA» (ныне IBA.PRO). Ранее он владел чемпионскими поясами WBA и IBF в первом тяжёлом весе, а с 2020 года выступает в тяжёлой категории, где одержал пять побед при одном поражении.