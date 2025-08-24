Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев проиграл Джереми Милтону на турнире в США

Мурат Гассиев проиграл Джереми Милтону на турнире в США
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 августа в Майами (США) на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» проходит вечер профессионального бокса. В его программе в категории первого тяжёлого веса российско-армянский боксёр Мурат Гассиев встретился на ринге с американцем Джереми Милтоном.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев — Джереми Милтон
24 августа 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Джереми Милтон

Гассиев в итоге проиграл поединок. Он отказался продолжать бой после шестого раунда.

Напомним, в октябре 2024 года Гассиев провёл бой в Ереване и нокаутировал датского боксёра Кема Юнгквиста на турнире «Ночь чемпионов IBA» (ныне IBA.PRO). Ранее он владел чемпионскими поясами WBA и IBF в первом тяжёлом весе, а с 2020 года выступает в тяжёлой категории, где одержал пять побед при одном поражении.

После этого боя на счету Милтона одно поражение и 12 побед в профессиональной карьере. У Гассиева — 31 победа и три поражения.

Материалы по теме
Дрался с Усиком за абсолют, но потом ушёл в «спячку». Карьера Гассиева — грустный фильм
Дрался с Усиком за абсолют, но потом ушёл в «спячку». Карьера Гассиева — грустный фильм
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android