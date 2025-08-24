Мурат Гассиев проиграл Джереми Милтону на турнире в США

В ночь с 23 на 24 августа в Майами (США) на арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» проходит вечер профессионального бокса. В его программе в категории первого тяжёлого веса российско-армянский боксёр Мурат Гассиев встретился на ринге с американцем Джереми Милтоном.

Гассиев в итоге проиграл поединок. Он отказался продолжать бой после шестого раунда.

Напомним, в октябре 2024 года Гассиев провёл бой в Ереване и нокаутировал датского боксёра Кема Юнгквиста на турнире «Ночь чемпионов IBA» (ныне IBA.PRO). Ранее он владел чемпионскими поясами WBA и IBF в первом тяжёлом весе, а с 2020 года выступает в тяжёлой категории, где одержал пять побед при одном поражении.

После этого боя на счету Милтона одно поражение и 12 побед в профессиональной карьере. У Гассиева — 31 победа и три поражения.