Сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона избил рестлера в прямом эфире

Сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона Раджа Джексон во время прямого эфира на платформе Kick реслинг-промоушена Knok Pro избил рестлера. Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое, врачи сообщают о сохраняющейся угрозе для жизни.

«Надеюсь, что всё обошлось, потому что иногда люди делают жёсткие вещи. Некоторые делают хардкор в реслинге», — сказал Куинтон Джексон во время стрима, прежде чем прервать трансляцию, узнав о происшествии.

Куинтон Джексон — американский боец смешанных единоборств, известный выступлениями в UFC и японской организации PRIDE. На его счету чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе, а также победы над рядом звёздных соперников.

Раджа Джексон — сын Куинтона Джексона, продолжает развиваться как профессиональный боец MMA, соревнуется в лёгком тяжёлом весе. Тренируется в академии Rampage Fitness Academy вместе с отцом.