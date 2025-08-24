Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джонни Уокер стал вторым бразильцем, победившим в UFC в 2025 году

33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер стал вторым представителем Бразилии, одержавшим победу в промоушене Даны Уайта в 2025-м.

Уокер победил в главном бою турнира UFC Fight Night 257 китайского атлета Миньян Чжан техническим нокаутом, принеся Бразилии вторую победу в 11 поединках в 2025-м.

За 2025 год среди бразильцев в октагон выходили такие атлеты, как Таллисон Тейшейра (проиграл Деррику Льюису), Чарльз Оливейра (проиграл Илие Топурии), Ренато Мойкано (проиграл Бенеилу Дариушу), Гилберт Бёрнс (проиграл Майклу Моралесу), Дейвисон Фигейреду (проиграл Кори Сэндхагену), Карлос Пратес (проиграл Иану Гарри, но позже одолел Джеффа Нила и стал первым бразильцем, победившим в 2025-м), Диего Лопес (проиграл Александру Волкановски), Грегори Родригес (проиграл Джареду Каннонье), Аманда Рибас (проиграла Табате Риччи).