Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонни Уокер стал вторым бразильцем, победившим в UFC в 2025 году

Джонни Уокер стал вторым бразильцем, победившим в UFC в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер стал вторым представителем Бразилии, одержавшим победу в промоушене Даны Уайта в 2025-м.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер (W) — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:15 МСК
Джонни Уокер
Окончено
TKO
Миньян Чжан

Уокер победил в главном бою турнира UFC Fight Night 257 китайского атлета Миньян Чжан техническим нокаутом, принеся Бразилии вторую победу в 11 поединках в 2025-м.

За 2025 год среди бразильцев в октагон выходили такие атлеты, как Таллисон Тейшейра (проиграл Деррику Льюису), Чарльз Оливейра (проиграл Илие Топурии), Ренато Мойкано (проиграл Бенеилу Дариушу), Гилберт Бёрнс (проиграл Майклу Моралесу), Дейвисон Фигейреду (проиграл Кори Сэндхагену), Карлос Пратес (проиграл Иану Гарри, но позже одолел Джеффа Нила и стал первым бразильцем, победившим в 2025-м), Диего Лопес (проиграл Александру Волкановски), Грегори Родригес (проиграл Джареду Каннонье), Аманда Рибас (проиграла Табате Риччи).

Материалы по теме
География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена
География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android