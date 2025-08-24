«-1 квадрлн социального рейтинга». Мойкано — о победе Уокера в мейн-ивенте UFC Шанхай

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано отреагировал на победу 33-летнего бразильского бойца смешанного стиля, выступающего в полутяжёлом весе, Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 257, который прошёл 23 августа в Шанхае, Китае.

«-1 квадриллион социального рейтинга», — написал Мойкано в социальной сети Х.

Соперником Уокера в главном бою вечера стал 27-летний китайский атлет Миньян Чжан, который до встречи с бразильцем не знал поражений в промоушене Даны Уайта, проведя свой первой бой в июне 2022 года на претендентском турнире на попадание в UFC.

До поединка с Чжаном Джонни шёл на серии из двух поражений.