«-1 квадрлн социального рейтинга». Мойкано — о победе Уокера в мейн-ивенте UFC Шанхай

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано отреагировал на победу 33-летнего бразильского бойца смешанного стиля, выступающего в полутяжёлом весе, Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 257, который прошёл 23 августа в Шанхае, Китае.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Джонни Уокер (W) — Миньян Чжан
23 августа 2025, суббота. 15:15 МСК
Джонни Уокер
Окончено
TKO
Миньян Чжан

«-1 квадриллион социального рейтинга», — написал Мойкано в социальной сети Х.

Соперником Уокера в главном бою вечера стал 27-летний китайский атлет Миньян Чжан, который до встречи с бразильцем не знал поражений в промоушене Даны Уайта, проведя свой первой бой в июне 2022 года на претендентском турнире на попадание в UFC.

До поединка с Чжаном Джонни шёл на серии из двух поражений.

Материалы по теме
Джонни Уокер прервал проигрышную серию бразильцев в главных боях UFC в 2025-м
