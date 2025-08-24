Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Сина опубликовал фото Месси. В карьере рестлера осталось 10 появлений на шоу WWE

Джон Сина опубликовал фото Месси. В карьере рестлера осталось 10 появлений на шоу WWE
Аудио-версия:
Комментарии

48-летний легендарный американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер Джон Сина продолжает публиковать пост в честь своего грядущего завершения карьеры в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE). Сина выложил фотографию аргентинского нападающего Лионеля Месси, играющего за клуб МЛС «Интер Майами».

Фото: Скриншот из социальных сетей

До конца карьеры профессионального рестлера у Сины осталось всего 10 появлений на шоу WWE, в четырёх из которых он проведёт поединки на крупных мероприятиях. Джон выложил фотографию Лионеля в форме «Барселоны», за которую он играл под 10-м номером.

В своём последнем поединке на шоу SummerSlam Сина проиграл неоспоримое чемпионство Коди Роудсу. Титул позже был переименован в мировое чемпионство WWE. Следующим соперником Джона станет Брок Леснар.

Материалы по теме
Официально
Известна дата прощального поединка Джона Сины в реслинге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android