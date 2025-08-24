Джон Сина опубликовал фото Месси. В карьере рестлера осталось 10 появлений на шоу WWE

48-летний легендарный американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер Джон Сина продолжает публиковать пост в честь своего грядущего завершения карьеры в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE). Сина выложил фотографию аргентинского нападающего Лионеля Месси, играющего за клуб МЛС «Интер Майами».

Фото: Скриншот из социальных сетей

До конца карьеры профессионального рестлера у Сины осталось всего 10 появлений на шоу WWE, в четырёх из которых он проведёт поединки на крупных мероприятиях. Джон выложил фотографию Лионеля в форме «Барселоны», за которую он играл под 10-м номером.

В своём последнем поединке на шоу SummerSlam Сина проиграл неоспоримое чемпионство Коди Роудсу. Титул позже был переименован в мировое чемпионство WWE. Следующим соперником Джона станет Брок Леснар.