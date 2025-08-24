Александр Емельяненко: мне предлагали контракт с UFC, но я был невыездной

Российский боец Александр Емельяненко сообщил, что получал предложение контракта от UFC, но не смог его принять из-за ограничений на выезд. Он также рассказал о своих выступлениях против брата Фёдора и причинах отказа от зарубежной карьеры.

«Да, я был сильнее Фёдора. В партере его борол, в стойке бил. Если бы не жизнь. Кто-то идёт дорогу – ничего не произойдёт. Десятый пройдёт – миллион долларов найдёт. Двенадцатый пойдёт – ногу на этом месте сломает. Двадцатый пойдёт – ему кирпич на голову упадёт. Одной дорогой все ходят.

В своё время хитрый промоутер Финкельштейн понял, что никому не интересно смотреть двух одинаковых братьев. Поэтому один должен быть положительным, а другой – отрицательным. Так специально сделали и я весь негатив начал забирать на себя – я стал плохим. Людям понравилось – я ни от кого не прячусь, перед всеми как открытая книга. Мне нечего скрывать.

Мне предлагали контракт с UFC, но я был невыездной. И условия неплохие предлагали, но раньше не те люди вели нас. Как бы Фёдор на пике проявил себя в UFC? Я не знаю, как на пике, но последние бои его всё показали – три раза подряд его вынесли с ринга», – заявил Емельяненко на YouTube-канале Hard Show.

Александр Емельяненко, 44 года, сейчас восстанавливается после операции на спине. Он отметил, что не планирует завершать карьеру бойца.