Леон Эдвардс: хочу быть в одном карде с Делла Маддаленой и Махачевым

Леон Эдвардс: хочу быть в одном карде с Делла Маддаленой и Махачевым
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс высказался о желании провести свой следующий поединок в ноябре 2025 года.

«Конечно, хочу драться в ноябре. Я думаю, что Делла Маддалена будут драться с Исламом Махачевым в «Мэдисон Сквер Гарден», так что я хочу быть с ними в одном карде, понимаете? Я чувствую себя хорошо, я тренировался. Теперь я готов к бою. Подождал, пока в дивизионе всё немного уляжется, и теперь я готов к поединку. Я в шаге от того, чтобы вернуть свой пояс, так что собираюсь это сделать», — приводит слова Эдвардса издание Bloody Elbow.

В марте 2025 года Эдвардс удушающим приёмом проиграл Шону Брэди.

