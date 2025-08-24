Соненн — о проблеме дю Плесси с тейкдаунами Чимаевым: мой 10-летний сын может помочь

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен раскритиковал подготовку Дрикуса дю Плесси к поединку с Хамзатом Чимаевым на UFC 319.

«Вы говорите об одном движении, об одной технике — тейкдауне с двумя ногами. Дрикус и его неспособность решить проблему Чимаева — это не то, в чём я был уверен за последние несколько дней. Они [команда дю Плесси] не только не продвинулись в направлении решения этой проблемы, они просто даже не поняли, в чём основная проблема!

Этот момент вызывает у меня некоторое беспокойство. Сама мысль о том, что мне придётся работать с профессионалами с высоким уровнем реслинга, способными делать такой тейкдаун… Это то движение, о котором знает любой не-борец в свой первый тренировочный день без подготовки. Остановить его требует огромной работы, но одна из колоссальных трат времени, через которую мне приходилось проходить — это практика по борьбе. Они длятся по два часа, и вы будете поражены, как мало там действительно борются.

Чтобы подавить двойной тейкдаун, с технической точки зрения, снова же, очень легко. Это потребует наибольших усилий и энергии, но техника проста. Вам не нужен мировой или олимпийский чемпион, чтобы выучить эти позиции. Моему сыну 10 лет, он умеет их выполнять. Я предоставлю его, если думаете, что это поможет», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.