Бокс/ММА Новости

Непобеждённый 52-летний Ибеабучи с победы вернулся в бокс и бросил вызов Александру Усику

Непобеждённый 52-летний Ибеабучи с победы вернулся в бокс и бросил вызов Александру Усику
Бывший обладатель титула WBC International в тяжёлом весе, 52-летний нигериец Айк Ибеабучи совершил своё возвращение в профессиональный бокс, победив на турнире в самом крупном городе Нигерии Лагосе в ночь на 24 августа своего соотечественника Идриса Афинни.

Соперник Айка Идрис сдался после третьего раунда, отказавшись от продолжения поединка.

Но после поединка Ибеабучи на ринге вновь обратился к 38-летнему непобеждённому абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику, бросив тому вызов на поединок.

Для Ибеабучи это был первый поединок с 1999 года, где он в пятом раунде нокаутировал Криса Бёрда. Теперь на счету Айка 21 победа (16 досрочно).

