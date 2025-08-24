«Что это доказывает?» Аскрен раскритиковал Макгрегора за видео со спарринга

Бывший чемпион Bellator и ONE американец Бен Аскрен раскритиковал 37-летнего легендарного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за выложенный видеоролик со спарринга перед фанатами.

«Что доказывает или даёт избиение плохо подготовленных бойцов? Делает ли это тебя лучше? Эти видео — бестолковые», — написал Аскрен в социальной сети Х.

Первый в истории UFC двойной чемпион не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.