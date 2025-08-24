Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Что это доказывает?» Аскрен раскритиковал Макгрегора за видео со спарринга

«Что это доказывает?» Аскрен раскритиковал Макгрегора за видео со спарринга
Комментарии

Бывший чемпион Bellator и ONE американец Бен Аскрен раскритиковал 37-летнего легендарного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за выложенный видеоролик со спарринга перед фанатами.

«Что доказывает или даёт избиение плохо подготовленных бойцов? Делает ли это тебя лучше? Эти видео — бестолковые», — написал Аскрен в социальной сети Х.

Первый в истории UFC двойной чемпион не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье.

Материалы по теме
География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена
География UFC поражает. Шанхай — только одна из главных точек промоушена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android