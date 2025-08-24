Монсон назвал бой Павловича против Кортес-Акосты «очень умным»

Российский боец Джефф Монсон оценил выступление Сергея Павловича на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. По его словам, россиянин показал умный бой против Вальдо Кортес-Акосты из США.

«Поздравляю Сергея Павловича с заслуженной победой. Его выступление было очень умным. Павлович вышел на бой с российским триколором, как спортсмены мы должны поддерживать свою страну. Наша страна поддерживает нас, поэтому мы тоже должны поддерживать свою страну», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Турнир прошёл в субботу в Шанхае, где Павлович победил Кортес-Акосту единогласным решением судей. Для 33-летнего россиянина эта победа стала 20-й в карьере при трёх поражениях. Его соперник, 33-летний Кортес-Акоста, имеет 14 побед и два поражения.