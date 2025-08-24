Сергей Павлович: думаю, у Чимаева нет перспектив в тяжёлом весе UFC
Российский боец UFC Сергей Павлович высказался о выступлении Хамзата Чимаева на турнире UFC 319 в Чикаго (США) и его возможных перспективах в тяжёлом весе.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
«Думаю, бой показал сам все за себя. Слова излишни», – сказал Павлович, отвечая на вопрос о поединке Чимаева с Дрикусом дю Плесси, на YouTube-канале Meta Fight. На уточнение о шансах Хамзата перейти в тяжёлый вес Павлович добавил: «Думаю, что нет».
Хамзат Чимаев одержал победу над Дрикусом дю Плесси в главном событии турнира UFC 319 и завоевал титул чемпиона среднего веса. Бой прошёл в Чикаго и стал для Чимаева 14-й победой в профессиональной карьере без единого поражения.
Комментарии
