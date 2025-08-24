Ислам Махачев уступил место на трибунах человеку с синдромом Дауна

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев во время турнира промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) уступил место на трибунах человеку с синдромом Дауна.

Экс-чемпион промоушена Даны Уайта Махачев свой следующий поединок проведёт с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Предполагается, что их бой станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

В своём последнем поединке Ислам защищал чемпионство в лёгком весе в бою с бразильцем Ренато Майкано, которого победил болевым приёмом.