Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев уступил место на трибунах человеку с синдромом Дауна

Ислам Махачев уступил место на трибунах человеку с синдромом Дауна
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев во время турнира промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) уступил место на трибунах человеку с синдромом Дауна.

Экс-чемпион промоушена Даны Уайта Махачев свой следующий поединок проведёт с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Предполагается, что их бой станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

В своём последнем поединке Ислам защищал чемпионство в лёгком весе в бою с бразильцем Ренато Майкано, которого победил болевым приёмом.

Материалы по теме
Леон Эдвардс: хочу быть в одном карде с Делла Маддаленой и Махачевым
Материалы по теме
«Ислам в невероятно сложной ситуации». Махачев загнал себя в угол в погоне за наследием?
«Ислам в невероятно сложной ситуации». Махачев загнал себя в угол в погоне за наследием?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android