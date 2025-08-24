Скидки
Владимир Хрюнов: Павлович заслужил ещё один чемпионский бой в UFC

Владимир Хрюнов: Павлович заслужил ещё один чемпионский бой в UFC
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Сергею Павловичу будет трудно подобрать равного соперника в UFC. В субботу, 23 августа, Павлович победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Павлович — огромная проблема для UFC с точки зрения организации боев. Очень тяжело подобрать соперника соизмеримого с ним по мощи. И победой в прошедшем поединке Сергей лишний раз это доказал. Конечно, он достоин ещё одного чемпионского боя. Первое, что он сделал после победы, — попросил взять своего друга Гончарова. Если Евгений в итоге окажется в UFC, они на пару с Павловичем разнесут весь тяжёлый дивизион», — приводит слова Хрюнова «ВсёПроСпорт».

Сергей Павлович выступает в тяжёлом весе UFC с 2018 года и имеет 20 побед при трёх поражениях. Евгений Гончаров ранее становился чемпионом российской лиги ACA в тяжелом дивизионе.

