Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон извинился за избиение сыном рестлера на шоу в Калифорнии

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон извинился за избиение сыном рестлера на шоу в Калифорнии
Комментарии

Экс-чемпион UFC Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон прокомментировал скандал со своим сыном Раджой, который на рестлинг-шоу в Калифорнии во время прямой трансляции на Kick отправил в нокаут рестлера Сайко Стью (Стюарта Смита) и продолжил наносить удары, пока его не оттащили от жертвы.

«Раджа — боец ММА, а не рестлер, и у него не было никаких оснований участвовать в этом шоу. Я совершенно не одобряю действия своего сына! Он получил сотрясение всего несколько дней назад и не должен был выходить на контакт. Как отец, я обеспокоен его здоровьем и состоянием мистера Смита. Я приношу извинения от его имени перед Kick», — написал Куинтон Джексон в социальной сети.

Материалы по теме
Видео
Сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона избил рестлера в прямом эфире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android