Куинтон «Рэмпейдж» Джексон извинился за избиение сыном рестлера на шоу в Калифорнии

Экс-чемпион UFC Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон прокомментировал скандал со своим сыном Раджой, который на рестлинг-шоу в Калифорнии во время прямой трансляции на Kick отправил в нокаут рестлера Сайко Стью (Стюарта Смита) и продолжил наносить удары, пока его не оттащили от жертвы.

«Раджа — боец ММА, а не рестлер, и у него не было никаких оснований участвовать в этом шоу. Я совершенно не одобряю действия своего сына! Он получил сотрясение всего несколько дней назад и не должен был выходить на контакт. Как отец, я обеспокоен его здоровьем и состоянием мистера Смита. Я приношу извинения от его имени перед Kick», — написал Куинтон Джексон в социальной сети.