Куинтон «Рэмпейдж» Джексон заявил, что его сына провоцировали на избиение рестлера

Экс-чемпион UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон прокомментировал скандал со своим сыном Раджой, который на рестлинг-шоу в Калифорнии во время прямой трансляции на Kick отправил в нокаут рестлера Сайко Стью (Стюарта Смита) и продолжил наносить удары, пока в ринг не зашли другие участники. По словам Джексона-старшего, незадолго до боя Раджа получил удар от Смита за кулисами и ему предложили «взять реванш» на ринге.

«Незадолго до боя Раджа получил удар от Смита за кулисами и ему предложили «взять реванш» на ринге. Я счёл это частью сценария, однако ситуация вышла из-под контроля», — написал Куинтон Джексон в социальных сетях.

Пользователи соцсетей, комментируя произошедшее, разделились во мнениях: одни сочли это несчастным случаем, другие — преднамеренным нападением.