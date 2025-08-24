Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон заявил, что его сына провоцировали на избиение рестлера

Куинтон «Рэмпейдж» Джексон заявил, что его сына провоцировали на избиение рестлера
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон прокомментировал скандал со своим сыном Раджой, который на рестлинг-шоу в Калифорнии во время прямой трансляции на Kick отправил в нокаут рестлера Сайко Стью (Стюарта Смита) и продолжил наносить удары, пока в ринг не зашли другие участники. По словам Джексона-старшего, незадолго до боя Раджа получил удар от Смита за кулисами и ему предложили «взять реванш» на ринге.

«Незадолго до боя Раджа получил удар от Смита за кулисами и ему предложили «взять реванш» на ринге. Я счёл это частью сценария, однако ситуация вышла из-под контроля», — написал Куинтон Джексон в социальных сетях.

Пользователи соцсетей, комментируя произошедшее, разделились во мнениях: одни сочли это несчастным случаем, другие — преднамеренным нападением.

Материалы по теме
Куинтон «Рэмпейдж» Джексон извинился за избиение сыном рестлера на шоу в Калифорнии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android