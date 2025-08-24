Скидки
О'Мэлли допустил свой переход в полулёгкий вес

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли допустил свой переход в полулёгкий дивизион.

«В легчайшем весе меня по-прежнему ждут большие бои. Переход в полулёгкий вес произойдёт в будущем, вероятно, скорее всего, но я всё ещё продолжаю работать в легчайшем дивизионе. В 145 фунтах было бы легче набирать вес, но пока всё идёт без экстремальных нагрузок на организм в нынешнем дивизионе», — сказал О'Мэлли в эфире TMZ.

Свой последний поединок американец провёл 8 июня 2025 года с грузинским чемпионом Мерабом Двалишвили и проиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

