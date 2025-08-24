Сергей Павлович: хотел нокаутировать Кортес-Акосту, но у парня крепкая голова

Российский боец MMA Сергей Павлович после победы над Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай) объяснил, почему не смог завершить этот бой нокаутом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).

«Честно сказать, хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Я попадал очень тяжёлые удары, а он стоял. Немного зол на себя, хотел закончить досрочно и прилагал все усилия для этого, но не получилось», — сказал Павлович на YouTube-канале Namys Fighting.

Сергей Павлович выступает в тяжёлом весе UFC с 2018 года и имеет 20 побед при трёх поражениях.