Бокс/ММА

Сергей Павлович: хотел нокаутировать Кортес-Акосту, но у парня крепкая голова

Российский боец MMA Сергей Павлович после победы над Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай) объяснил, почему не смог завершить этот бой нокаутом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Павловича единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Честно сказать, хотел нокаутировать, но у парня крепкая голова. Я попадал очень тяжёлые удары, а он стоял. Немного зол на себя, хотел закончить досрочно и прилагал все усилия для этого, но не получилось», — сказал Павлович на YouTube-канале Namys Fighting.

Сергей Павлович выступает в тяжёлом весе UFC с 2018 года и имеет 20 побед при трёх поражениях.

