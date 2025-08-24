Скидки
Александр Емельяненко: я не принимал ислам

Александр Емельяненко: я не принимал ислам
Бывший боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слухи о том, что он якобы принял ислам во время поездки в Саудовскую Аравию. По его словам, информация возникла из-за недопонимания и неправильной последовательности рассказа о событиях.

«Да никогда я ислам не принимал. Я уже тысячу раз это комментировал. Меня пригласили в Саудовскую Аравию, я взял с собой товарища. Мы приехали, и пошёл слух, что я принял ислам. Шейху говорю: «Вы здесь, хочу, чтобы вы подтвердили, что я никогда ислам не принимал». Пожал ему руку, и он подарил мне полотно. А я просто разбил это всё на фрагменты – все решили, что я принял ислам. Но это не так, я просто не в той последовательности рассказал», – сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале Hard Show.

