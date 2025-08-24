Скидки
«Твоя династия вызывает уважение». Конор Макгрегор встретился с Дэвидом Бекхэмом
37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор встретился с 50-летним бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

«Что за человек Дэвид! Рад наконец-то познакомиться с тобой и твоей семьёй. Это большое воодушевление для меня. Династия Бекхэмов вызывает полное уважение», — подписал Макгрегор фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

