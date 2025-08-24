Усман Нурмагомедов объяснил, почему принял реванш с Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, почему решил принять реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Их поединок состоится на турнире PFL, который состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).

«Когда ты выигрываешь у парня единогласным решением судей, смысла проводить с ним реванш я не вижу. Но так как после боя прошло месяцев восемь, а драться я хочу, руки чешутся, поэтому я сказал лиге, что мне неважно, кого вы поставите, – дайте мне бой. Они сказали – Пол Хьюз. Я ответил – хорошо, подерёмся с ним ещё раз», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.