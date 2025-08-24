Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Так и есть». Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма»

«Так и есть». Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма»
Комментарии

44-летний ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма».

«У меня запойный тип алкоголизма? Да, наверное, так и есть. У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги. Нам в 1990-е годы принадлежали девять питейных учреждений — шесть ресторанов и три бара», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Hard Show.

В своём рекорде в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Александр имеет 29 побед, девять поражений, а один поединок был признан ничьей.

Материалы по теме
Александр Емельяненко: я не принимал ислам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android