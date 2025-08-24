«Так и есть». Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма»

44-летний ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма».

«У меня запойный тип алкоголизма? Да, наверное, так и есть. У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги. Нам в 1990-е годы принадлежали девять питейных учреждений — шесть ресторанов и три бара», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Hard Show.

В своём рекорде в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Александр имеет 29 побед, девять поражений, а один поединок был признан ничьей.