«Было бы проще». Павлович — о том, в каком случае стал бы следующим претендентом на пояс

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович выразил уверенность, что ему удалось бы закрепиться в качестве следующего претендента на пояс, если бы он победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту досрочно. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

— Как думаешь, до титульника сколько тебе ещё боёв?

— Честно сказать, не знаю. Если бы выиграл нокаутом, думаю, было бы проще. Победа — хорошо. Но я сам недоволен. Точнее, доволен, но хотел бы по-другому выиграть, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.