«Было бы проще». Павлович — о том, в каком случае стал бы следующим претендентом на пояс

Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович выразил уверенность, что ему удалось бы закрепиться в качестве следующего претендента на пояс, если бы он победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту досрочно. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

— Как думаешь, до титульника сколько тебе ещё боёв?
— Честно сказать, не знаю. Если бы выиграл нокаутом, думаю, было бы проще. Победа — хорошо. Но я сам недоволен. Точнее, доволен, но хотел бы по-другому выиграть, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.

