Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Могли голову прострелить». Александр Емельяненко вспомнил, как однажды его чуть не убили

«Могли голову прострелить». Александр Емельяненко вспомнил, как однажды его чуть не убили
Комментарии

44-летний ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко вспомнил, как однажды на него совершили покушение.

«Я, бывало, захожу раз в парадную. Хорошо, что среагировал вовремя — в лицо [направили] пистолет. Я хватаюсь за него — бах! Мне палец прострелило. А могли голову прострелить. У меня шрам до сих пор. Всякого хватает. Это давно было», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Hard Show.

В своём рекорде в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Александр имеет 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, девять поражений, а один поединок был признан ничьей.

Материалы по теме
«Так и есть». Александр Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android