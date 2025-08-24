«Могли голову прострелить». Александр Емельяненко вспомнил, как однажды его чуть не убили

44-летний ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко вспомнил, как однажды на него совершили покушение.

«Я, бывало, захожу раз в парадную. Хорошо, что среагировал вовремя — в лицо [направили] пистолет. Я хватаюсь за него — бах! Мне палец прострелило. А могли голову прострелить. У меня шрам до сих пор. Всякого хватает. Это давно было», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале Hard Show.

В своём рекорде в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Александр имеет 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, девять поражений, а один поединок был признан ничьей.