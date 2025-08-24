Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович прояснил, почему решил обратиться к Уайту с просьбой подписать Гончарова в UFC

Павлович прояснил, почему решил обратиться к Уайту с просьбой подписать Гончарова в UFC
Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг россиянин Сергей Павлович рассказал, почему решил обратиться к президенту UFC Дане Уайту с просьбой подписать своего друга и экс-обладателя титула ACA в тяжёлом весе соотечественника Евгения Гончарова в североамериканский промоушен.

— Чья была идея — попросить Дану Уайта подписать Евгения Гончарова?
— Слушай, он мой земляк, из Ростовской области. Хочет выступать. Мне не жалко — наоборот, пускай парня подпишут, я буду только рад, чтобы у него получилось, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.

Материалы по теме
«Дана, можешь дать шанс парню подраться в UFC?» Павлович — о Гончарове
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android