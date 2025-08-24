Павлович прояснил, почему решил обратиться к Уайту с просьбой подписать Гончарова в UFC

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг россиянин Сергей Павлович рассказал, почему решил обратиться к президенту UFC Дане Уайту с просьбой подписать своего друга и экс-обладателя титула ACA в тяжёлом весе соотечественника Евгения Гончарова в североамериканский промоушен.

— Чья была идея — попросить Дану Уайта подписать Евгения Гончарова?

— Слушай, он мой земляк, из Ростовской области. Хочет выступать. Мне не жалко — наоборот, пускай парня подпишут, я буду только рад, чтобы у него получилось, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.