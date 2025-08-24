Сергей Павлович рассказал, от чего зависят сроки следующего боя

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг россиянин Сергей Павлович заявил, что будет готов вновь подраться, если только у него не выявят никаких проблем со здоровьем.

«Когда следующий бой? Слушай, посмотрим, что с моим носом. Если никаких проблем [не будет], в ближайшее время вернёмся в зал, пахать. Я хочу драться, чувствую, что могу больше. Хочу сражаться с лучшими, доказывать, мне нравятся тяжёлые бои, мне нравится сражаться. Мне сегодня понравилось рубиться, это классно. Начинаю включать голову — это хорошо. Надо идти дальше», — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.