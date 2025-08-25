Скидки
«Всё из-за этого». Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок ММА в США

«Всё из-за этого». Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок ММА в США
33-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил, с чем связан упадок смешанных единоборств в Соединённых Штатах Америки (США).

«Просто они начали уже подписывать больше наших ребят — всё из-за этого. С полной серьёзностью говорю, даже ребята, которые сегодня здесь выступают, — у них может быть большое будущее. Я знаю этих ребят, даже который вот сейчас дрался — Набиев. Хабиба родственник, из обычной семьи. Голодный, очень выигрывать хочет и этим обеспечить свою семью. Это его цель в жизни. Вот такие ребята становятся чемпионами», — приводит слова Махачева портал Sport24.

