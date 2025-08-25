Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ребята, не спите!» Сергей Павлович оставил послание топам тяжёлого веса UFC

«Ребята, не спите!» Сергей Павлович оставил послание топам тяжёлого веса UFC
Комментарии

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг россиянин Сергей Павлович оставил послание бойцам UFC, которые находятся выше его в рейтинге промоушена, после того, как победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

— С кем тебе было бы интересно провести следующий бой?
— Тем, кто выше меня [в рейтинге], хочу передать привет: «Ребята, не спите! Я иду за вами». А так, на самом деле, — кого дадут, с любым готов драться, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.

Материалы по теме
Страх отлететь в нокаут или трезвый расчёт? Павловича не узнать
Страх отлететь в нокаут или трезвый расчёт? Павловича не узнать
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android