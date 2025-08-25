«Ребята, не спите!» Сергей Павлович оставил послание топам тяжёлого веса UFC

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг россиянин Сергей Павлович оставил послание бойцам UFC, которые находятся выше его в рейтинге промоушена, после того, как победил доминиканца Вальдо Кортес-Акосту. Их бой состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257 и завершился в пользу Сергея единогласным решением судей.

— С кем тебе было бы интересно провести следующий бой?

— Тем, кто выше меня [в рейтинге], хочу передать привет: «Ребята, не спите! Я иду за вами». А так, на самом деле, — кого дадут, с любым готов драться, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 257.