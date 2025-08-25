Скидки
«Если бы я был дома, то выключил бы телевизор». Эрнандес — о бое Чимаева и дю Плесси

Американский боец UFC, представитель средней весовой категории Энтони Эрнандес прокомментировал титульный бой непобеждённого чеченца Хамзата Чимаева и южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Я здесь ради насилия, так как именно благодаря ему я хочу завоевать пояс и заработать деньги. Я наслаждаюсь насилием, оно приносит мне удовлетворение и ощущение свободы. Меня захватывает мысль о том, что мы выходим в октагон, чтобы проверить, на что способны друг с другом. Я дерусь всю свою жизнь и не испытываю никаких сомнений, когда дело касается причинения вреда другим.

В общем, я не слежу за боями, но на этот раз меня отправили в Чикаго. Если бы я был дома, просто выключил бы телевизор. Бои привлекают меня лишь тогда, когда происходят настоящие жесткие моменты. Мне интересно наблюдать за тем, как люди сталкиваются с трудностями, а не тратят время на обнимания. Я понимаю, что в этом тоже есть своя прелесть, но такие поединки — не для меня. Это ММА, здесь допускается почти все. Мы не просто кикбоксеры или борцы, мы универсалы. У нас есть все возможности, чтобы причинять друг другу максимальную боль. Когда я смотрю бой в стиле Чимаева, мне хочется сказать: «Бро, добавь чуть больше насилия! Именно это зрители хотят видеть!» — приводит слова Эрнандеса ESPN.

