Камил Гаджиев назвал россиянина, способного дать бой Чимаеву

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов смог бы составить конкуренцию обладателю титула UFC Хамзату Чимаеву.

«На пресс-конференции Магомедрасул Гасанов сказал, кажется, что он единственный соперник Чимаеву. Я не считаю, что он единственный… Де Риддер, да, это будет интересный бой, Эрнандес это интересный бой. Но Магомедрасул Гасанов, если бы случился их бой с Хамзатом Чимаевым, действительно, это бы всколыхнуло. Но всколыхнуло бы нас, мировое сообщество не знает про Магомедрасула Гасанова. Пока», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.