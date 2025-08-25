Хабиб: после боя с Эмеевым понял, что Делла Маддалена — угроза в полусреднем весе UFC

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о действующем обладателе титула организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралийце Джеке Делла Маддалене.

«Я давно слежу за Маддаленой, он как боец очень интересный. Но есть один минус, его очень мало людей знают, особенно у нас, в постсоветском пространстве, потому что он практически ни с кем из наших не дрался в карьере. Единственный бой у него был с Рамазаном Эмеевым. После этого боя я понял, что он реально угроза в полусреднем весе», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.