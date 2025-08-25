«Не понимаю критики». Экс-боец UFC похвалил Павловича за бой с Кортес-Акостой

Бывший боец UFC американец Джон Томпсон прокомментировал победу российского тяжеловеса Сергея Павловича в поединке с американцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

«Не понимаю критики этого боя. Классный поединок для тяжеловесов. Если бы все бои «больших мальчиков» были такими, я был бы рад. Обычно тяжеловесы уже после полутора раундов вешаются друг на друга и бьют раз в минуту. Эти же парни не переставали атаковать и пытаться нанести урон. Оба хотели победить нокаутом и дрались до конца. Оба показали себя отлично, особенно Павлович, он выглядел феноменально», – сказал Томпсон в подкасте Weighting In.