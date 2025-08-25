«Не понимаю критики». Экс-боец UFC похвалил Павловича за бой с Кортес-Акостой
Поделиться
Бывший боец UFC американец Джон Томпсон прокомментировал победу российского тяжеловеса Сергея Павловича в поединке с американцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).
UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович (W) — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста
«Не понимаю критики этого боя. Классный поединок для тяжеловесов. Если бы все бои «больших мальчиков» были такими, я был бы рад. Обычно тяжеловесы уже после полутора раундов вешаются друг на друга и бьют раз в минуту. Эти же парни не переставали атаковать и пытаться нанести урон. Оба хотели победить нокаутом и дрались до конца. Оба показали себя отлично, особенно Павлович, он выглядел феноменально», – сказал Томпсон в подкасте Weighting In.
Комментарии
- 25 августа 2025
-
12:09
-
12:06
-
11:00
-
10:55
-
10:05
-
09:45
-
04:41
-
00:30
-
00:07
- 24 августа 2025
-
23:05
-
22:29
-
21:01
-
20:25
-
19:24
-
18:27
-
17:49
-
16:43
-
16:31
-
16:27
-
16:08
-
15:52
-
15:23
-
15:23
-
14:33
-
14:27
-
14:21
-
13:39
-
12:59
-
11:59
-
11:36
-
10:59
-
10:49
-
09:59
-
09:42
-
09:30