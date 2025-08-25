«Не вижу шансов». Хабиб дал категоричный прогноз на бой Топурия — Царукян

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциальном поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Арманом Царукяном.

«Я не вижу шансов у Топурии. Арман слишком дистанционно дерётся. С ударниками держит дистанцию хорошо, ногами работает. И сейчас у него есть материал, который он может посмотреть и хорошо изучить.

Я считаю, что в данный момент лучший боец в лёгком весе, без Ислама Махачева, это Царукян. Выиграет за счёт MMA-стиля, это не вольная борьба. Будет ли он проходить [в партер]? Арман может повалить, у него хорошие локти в партере, очень хорошие. Может спину забирать…

На опасную дистанцию не зайдёт. Уже есть бои с Топурией. Я, например, 80 на 20 вижу победителем Армана. Его борьба, его прессинг, его габариты, это тоже нужно учитывать… Он выше почти на 10 см, он больше его весом, и в день боя будет больше», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.