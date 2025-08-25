Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Шавката Рахмонова сделал заявление о следующем бое казахстанца в UFC

Комментарии

Эдуард Базров, тренер бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова, высказался о следующем бое казахстанца.

«Шавкат приступил к тренировкам и занимается в полном объёме. На данный момент со здоровьем всё хорошо, он может тренироваться на 100%. Однако, скорее всего, до конца года в бою мы его не увидим», — приводит слова Базрова телеграм-канал «Спорт Шредингера».

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри.

Комментарии
