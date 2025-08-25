Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«У меня бывали такие ситуации, когда я ученикам ставил задачу, чтобы они вообще за финишем не ходили. Потому что ты можешь начать форсировать, забрал спину, зашёл на удушку, зашёл на болевой на руку, где-то потерял позицию… Это слишком рискованно, слишком многое было на кону. Я думаю, что, может, по этой причине. Это первое.

Второе, Дрикус, он не нулёвый. Защищаться умеет, как-никак, чемпион UFC. Да, переводили, да, контролировали, но не каждого спортсмена можно так легко финишировать. Например, когда я с Яквинтой дрался, на бумаге не выглядел таким крепким, хотя на тот момент у него пять побед подряд было. На деле он оказался крепким», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Материалы по теме
«Не вижу шансов». Хабиб дал категоричный прогноз на бой Топурия — Царукян
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android