Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему Чимаев не финишировал дю Плесси

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«У меня бывали такие ситуации, когда я ученикам ставил задачу, чтобы они вообще за финишем не ходили. Потому что ты можешь начать форсировать, забрал спину, зашёл на удушку, зашёл на болевой на руку, где-то потерял позицию… Это слишком рискованно, слишком многое было на кону. Я думаю, что, может, по этой причине. Это первое.

Второе, Дрикус, он не нулёвый. Защищаться умеет, как-никак, чемпион UFC. Да, переводили, да, контролировали, но не каждого спортсмена можно так легко финишировать. Например, когда я с Яквинтой дрался, на бумаге не выглядел таким крепким, хотя на тот момент у него пять побед подряд было. На деле он оказался крепким», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.