Дэвид Хэй назвал единственного супертяжеловеса, способного победить Мозеса Итауму

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о супертяжеловесе и соотечественнике Мозесе Итауме (13-0, 11 KO).

«Думаю, что он победит всех. Единственный, кто его может остановить, это Усик. Учитывая победу Мозеса над Уайтом, я скажу, что только у Усика будут шансы. Знаю, звучит безумно. Но послушайте, в стиле этого парня нет слабых мест. Не вижу, как можно было бы его перебить», — сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Мозесу Итауме 20 лет. Британец дебютировал как профессиональный боксёр в 2023 году. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно победил бывшего претендента на мировой титул соотечественника Диллиана Уайта.

