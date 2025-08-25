Тренер Гассиева: один хороший сбор — и Мурат может боксировать в претендентском бою

Виталий Сланов, тренер бывшего объединённого чемпиона мира Мурата Гассиева, высказался о положении россиянина в супертяжёлом весе.

«Ещё один раз в этом году обязательно надо выйти. Даже нужно. Ещё один хороший сбор, и он может боксировать в претендентском бою», — приводит слова Сланова издание MMA.Metaratings.ru.

Мурату Гассиеву 31 год. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе.