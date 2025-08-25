Скидки
Хабиб Нурмагомедов назвал трёх соперников для Махачева в полусреднем весе UFC

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал трёх соперников в полусреднем весе (до 77 кг) организации для одноклубника Ислама Махачева.

«Я вижу в 77 кг Шавката [Рахмонова] как соперника, вызывающего уважение и опасение. Белал [Мухаммад], Шавкат… Иана Гарри я бы не считал таким грозным соперником. Шавкат, он доказал своими боями, что он реальная угроза в 77 кг.

Шон Брэди, я не вижу… Стилистически слишком удобный. Ислам перебьёт его в стойке, бороться, он… у Ислама в ноге останется. Он, конечно, крепкий, хороший боец, но не вижу… Шавкат, Белал и Делла Маддалена», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

